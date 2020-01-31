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Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

Новые правила увольнения сотрудников начали действовать в России. Изменения вступили в силу с 1 февраля, пишет газета «Известия».

При смене работы сотруднику должны выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. В документе содержится информация о длительности работы у конкретного работодателя. Новая форма является аналогом выписки из трудовой книжки.

Нововведения связаны с переходом на электронные трудовые книжки. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в конце прошлого года. Изменения вступили  в силу с 1 января 2020 года.

О введении электронных трудовых книжек работодатели должны будут проинформировать сотрудников до конца июня текущего года. Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные трудовые книжки.

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