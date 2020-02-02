Полицейские прекратили поиски пропавшей 85-летней псковички
Полицейские прекратили поиски пропавшей 85-летней жительницы Псковского района Ольги Ивановой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Розыск псковички прекращен в связи с ее смертью. По предварительной информации, на обнаруженном теле отсутствуют следы насильственного характера.
Ольга Иванова ушла из дома в деревне Паничьи Горки Ядровской волости Псковского района 27 января. Поиски вели сотрудники районного отдела полиции.