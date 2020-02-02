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Общество

Полицейские прекратили поиски пропавшей 85-летней псковички

Полицейские прекратили поиски пропавшей 85-летней жительницы Псковского района Ольги Ивановой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Розыск псковички прекращен в связи с ее смертью. По предварительной информации, на обнаруженном теле отсутствуют следы насильственного характера.

Ольга Иванова ушла из дома в деревне Паничьи Горки Ядровской волости Псковского района 27 января. Поиски вели сотрудники районного отдела полиции.

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