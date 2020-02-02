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Политика

Игорь Романов поборется за пост главы Печорского района от «Партии роста»

Фото: ТИК Печорского района

Региональное отделение всероссийской политической «Партии роста» выдвинуло своего председателя Игоря Романова на участие в выборах главы Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в районной территориальной избирательной комиссии.

Такое решение было принято на общем собрании партии в Пскове 2 февраля. В тайном голосовании участвовало восемь членов партии из 11.

Выдвижение кандидатов проходит до 13 февраля. Досрочные выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля. Пост главы муниципалитета стал вакантным после того, как его покинул Дмитрий Сопотов.

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