Игорь Романов поборется за пост главы Печорского района от «Партии роста»

16:17, 02 февраля 2020, ПАИ

Региональное отделение всероссийской политической «Партии роста» выдвинуло своего председателя Игоря Романова на участие в выборах главы Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в районной территориальной избирательной комиссии.

Такое решение было принято на общем собрании партии в Пскове 2 февраля. В тайном голосовании участвовало восемь членов партии из 11.

Выдвижение кандидатов проходит до 13 февраля. Досрочные выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля. Пост главы муниципалитета стал вакантным после того, как его покинул Дмитрий Сопотов.