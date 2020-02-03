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Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле

Студентка 3 курса ВЛГАФК Екатерина Питиримова завоевала серебряную медаль Чемпионата России по индор-гребле. Как сообщает группа «ВЛГАФК» в социальной сети «Вконтакте», спортсменка выступала в возрастной категории старше 19 лет.

Фото: сообщество "ВЛГАФК" в социальной сети "Вконтакте"

Первенство России проходило в Москве в Училище Олимпийского резерва №2. Соперницами Екатерины Петримовой были 44 сильнейших спортсменки из разных уголков страны.

Активно продолжается развитие гребного спорта на территории Псковской области – недавно 18 новых лодок получили воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Ника» в Пскове.

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