Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
Студентка 3 курса ВЛГАФК Екатерина Питиримова завоевала серебряную медаль Чемпионата России по индор-гребле. Как сообщает группа «ВЛГАФК» в социальной сети «Вконтакте», спортсменка выступала в возрастной категории старше 19 лет.
Первенство России проходило в Москве в Училище Олимпийского резерва №2. Соперницами Екатерины Петримовой были 44 сильнейших спортсменки из разных уголков страны.
Активно продолжается развитие гребного спорта на территории Псковской области – недавно 18 новых лодок получили воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Ника» в Пскове.