В России планируют ужесточить на федеральном уровне наказание за шум

08:25, 03 февраля 2020, ПАИ

На территории России хотят значительно увеличить наказание для шумных соседей и назначить новые штрафы. Как сообщили «Известия», об этом рассказала один из создателей законопроекта, член комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова.

Группа депутатов ГД уже создала пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Теперь во всех без исключения регионах шуметь с 23:00 до 7:00 будет запрещено. Размер штрафов за нарушение составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. Штрафы могут быть выписаны как единожды, так и систематически.

Под определение шума не попадают звуки «обычной жизнедеятельности человека». Сюда относят плач ребенка, звук шагов при нормальной ходьбе, шум воды в трубах и так далее. Отмечено, что на из-за того, что федерального «закона о тишине» до сих пор не существует, в каждом регионе действуют свои правила.

В Псковской области «закон о тишине» был принят пятым созывом областного Собрания в июне 2015 года. 30 января нынешнего года в него внесены изменения, запрещающие запуск фейерверков по ночам.