0
09:39
Формирование повестки. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Январь 2020
21:20
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
20:05
Юлия Пересильд ввела в свой рок-спектакль «Каштанка» нового актера
18:25
Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове
17:11
Недельные заморозки придут в Псков с 4 февраля
15:33
Митрополит Тихон предложил на законодательном уровне допустить волонтеров к консервации памятников
13:47
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
Еще новости
Общество

В России планируют ужесточить на федеральном уровне наказание за шум

На территории России хотят значительно увеличить наказание для шумных соседей и назначить новые штрафы. Как сообщили «Известия», об этом рассказала один из создателей законопроекта, член комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова.

Группа депутатов ГД уже создала пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Теперь во всех без исключения регионах шуметь с 23:00 до 7:00 будет запрещено. Размер штрафов за нарушение составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. Штрафы могут быть выписаны как единожды, так и систематически.

Под определение шума не попадают звуки «обычной жизнедеятельности человека». Сюда относят плач ребенка, звук шагов при нормальной ходьбе, шум воды в трубах и так далее. Отмечено, что на из-за того, что федерального «закона о тишине» до сих пор не существует,  в каждом регионе действуют свои правила.

В Псковской области «закон о тишине» был принят пятым созывом областного Собрания в июне 2015 года. 30 января нынешнего года в него внесены изменения, запрещающие запуск фейерверков по ночам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
02 февраля 2020
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
Юлия Пересильд ввела в свой рок-спектакль «Каштанка» нового актера
02 февраля 2020
Юлия Пересильд ввела в свой рок-спектакль «Каштанка» нового актера
Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове
02 февраля 2020
Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове
Недельные заморозки придут в Псков с 4 февраля
02 февраля 2020
Недельные заморозки придут в Псков с 4 февраля
Митрополит Тихон предложил на законодательном уровне допустить волонтеров к консервации памятников
02 февраля 2020
Митрополит Тихон предложил на законодательном уровне допустить волонтеров к консервации памятников
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
02 февраля 2020
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
Свадебный бум ожидается в России 2 февраля
02 февраля 2020
Свадебный бум ожидается в России 2 февраля
Фильм о бойцах 6 роты «Дайте сказать!» покажут в Пскове 1 марта
02 февраля 2020
Фильм о бойцах 6 роты «Дайте сказать!» покажут в Пскове 1 марта

Идет загрузка...