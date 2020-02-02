0
09:39
Формирование повестки. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Январь 2020
21:20
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
20:05
Юлия Пересильд ввела в свой рок-спектакль «Каштанка» нового актера
18:25
Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове
17:11
Недельные заморозки придут в Псков с 4 февраля
15:33
Митрополит Тихон предложил на законодательном уровне допустить волонтеров к консервации памятников
13:47
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
Еще новости
Общество

Саркосцифы и опята выросли в псковских лесах в начале февраля

Саркосцифы. Фото Петра Митрофанова

Саркосцифы и зимние опята начали расти в псковских лесах в начале февраля. Соответствующие фотографии астронома-любителя Петра Митрофанова опубликованы в группе «Псков великий» в социальной сети «ВКонтакте».

«Природа неплохо удивляет, - отметил Петр Митрофанов. - Съедобные грибы в феврале!». Молодой человек собирал грибы в Псковском районе 2 февраля.

  • Грибы в февральском лесу, Псковский район
    Фото: Петр Митрофанов
  • Грибы в февральском лесу, Псковский район
    Фото: Петр Митрофанов
  • Грибы в февральском лесу, Псковский район
    Фото: Петр Митрофанов
  • Грибы в февральском лесу, Псковский район
    Фото: Петр Митрофанов
  • Грибы в февральском лесу, Псковский район
    Фото: Петр Митрофанов
  • Грибы в февральском лесу, Псковский район
    Фото: Петр Митрофанов
  • Грибы в февральском лесу, Псковский район
    Фото: Петр Митрофанов

Обычно саркосцифы появляются в лесах в апреле после таяния снега. Этот вид грибов произрастает на гниющей древесине, отмерших сучьях, а порой и на почве. Считается, что саркосцифы являются индикатором хорошей экологии.

Кроме этого, в январе в Великолукском районе грибники собирали в лесу вешенки. Также фиксировались факты сбора лисичек в это время года.

В конце января в Пскове, в частности, на территории Мирожского монастыря, а также в Печорах зацвели подснежники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
02 февраля 2020
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
Юлия Пересильд ввела в свой рок-спектакль «Каштанка» нового актера
02 февраля 2020
Юлия Пересильд ввела в свой рок-спектакль «Каштанка» нового актера
Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове
02 февраля 2020
Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове
Недельные заморозки придут в Псков с 4 февраля
02 февраля 2020
Недельные заморозки придут в Псков с 4 февраля
Митрополит Тихон предложил на законодательном уровне допустить волонтеров к консервации памятников
02 февраля 2020
Митрополит Тихон предложил на законодательном уровне допустить волонтеров к консервации памятников
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
02 февраля 2020
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
Свадебный бум ожидается в России 2 февраля
02 февраля 2020
Свадебный бум ожидается в России 2 февраля
Фильм о бойцах 6 роты «Дайте сказать!» покажут в Пскове 1 марта
02 февраля 2020
Фильм о бойцах 6 роты «Дайте сказать!» покажут в Пскове 1 марта

Идет загрузка...