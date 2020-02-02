Саркосцифы и опята выросли в псковских лесах в начале февраля

09:46, 03 февраля 2020, ПАИ

Саркосцифы и зимние опята начали расти в псковских лесах в начале февраля. Соответствующие фотографии астронома-любителя Петра Митрофанова опубликованы в группе «Псков великий» в социальной сети «ВКонтакте».

«Природа неплохо удивляет, - отметил Петр Митрофанов. - Съедобные грибы в феврале!». Молодой человек собирал грибы в Псковском районе 2 февраля.



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов













Обычно саркосцифы появляются в лесах в апреле после таяния снега. Этот вид грибов произрастает на гниющей древесине, отмерших сучьях, а порой и на почве. Считается, что саркосцифы являются индикатором хорошей экологии.

Кроме этого, в январе в Великолукском районе грибники собирали в лесу вешенки. Также фиксировались факты сбора лисичек в это время года.

В конце января в Пскове, в частности, на территории Мирожского монастыря, а также в Печорах зацвели подснежники.