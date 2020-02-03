ФК «Псков-747» уступил «Ленинградцу» в гостевом товарищеском матче

10:12, 03 февраля 2020, ПАИ

Футбольный клуб «Псков-747» в выездном товарищеском матче проиграл футбольному клубу «Ленинградец» со счетом 0:1. Об этом сообщает официальная группа ФК «Псков-747» в социальной сети Вконтакте.

Прошедший матч стал для псковичей первым после зимнего перерыва. Из отпуска команда вышла 13 января, сразу приступив к подготовке ко второй половине сезона в ПФЛ группы «Запад».

Встреча с «Ленинградцем» прошла на крытой петербургской арене ДСИ «Зенит». Единственный мяч забил петербуржец Даниил Лучин.

Следующим предсезонным турниром, на котором сыграют псковичи, станет Кубок Полпреда Президента России, который пройдет в Петербурге с 17 по 22 февраля.