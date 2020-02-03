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Спорт

«Лыжня России» не состоится в Псковской области

В Псковской области не состоится 38-я открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по спорту.

Соревнования должны были пройти 8 февраля в Островском районе. Однако из-за отсутствия снега «Лыжня России» в этом году в Псковской области не пройдет.

В прошлом году на старт в Островском районе вышли 2,5 тысячи любителей и профессионалов лыжного спорта. Самому юному участнику было 4 года, самому старшему - 81. Борьба проходила на трёх дистанциях: 2, 5 и 10 километров. 

«Лыжня России» — самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие практически все субъекты России. Цель соревнований — привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом, дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

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