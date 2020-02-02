Виктор Остренко: До старта избирательной кампании в Печорском районе Сергей Тарасик закрепил позиции

14:35, 03 февраля 2020, ПАИ

«Сергей Тарасик, объективно являясь лидером общественного мнения, до старта избирательной кампании закрепил свои позиции», - убежден вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, оценивая результаты предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата для участия в выборах главы муниципалитета.

Он также добавил, что процедура предварительного внутрипартийного голосования позволяет произвести «сверку часов» с общественными ожиданиями жителей района. «Именно такой способ обратной связи даёт основания для политической партии быть уверенными в правильности кадрового решения перед выдвижением кандидатуры на выборах. В случае с Печорским районом, предварительное голосование также продемонстрировало и лояльность к участникам, несмотря на то, что некоторые из них ранее представляли другие партии. И как показал результат голосования, небезосновательно», - заявил Виктор Остренко.

Ранее сообщалось, что по итогам предварительного голосования Сергей Тарасик получил 1 тысячу 41 голос (84,77%). Всего на участки пришли 1 тысяча 228 избирателей.

Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля в связи с тем, что пост главы муниципалитета покинул Дмитрий Сопотов.