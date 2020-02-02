0
09:39
Формирование повестки. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Январь 2020
21:20
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
08:00
Жители Печорского района выбирают кандидата в главы муниципалитета от «Единой России»
13:35
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
12:27
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
12:19
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
12:31
Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
Еще новости
Политика

Виктор Остренко: До старта избирательной кампании в Печорском районе Сергей Тарасик закрепил позиции

«Сергей Тарасик, объективно являясь лидером общественного мнения, до старта избирательной кампании закрепил свои позиции», - убежден вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, оценивая результаты предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата для участия в выборах главы муниципалитета.

Он также добавил, что процедура предварительного внутрипартийного голосования позволяет произвести «сверку часов» с общественными ожиданиями жителей района. «Именно такой способ обратной связи даёт основания для политической партии быть уверенными в правильности кадрового решения перед выдвижением кандидатуры на выборах. В случае с Печорским районом, предварительное голосование также продемонстрировало и лояльность к участникам, несмотря на то, что некоторые из них ранее представляли другие партии. И как показал результат голосования, небезосновательно», - заявил Виктор Остренко.

Ранее сообщалось, что по итогам предварительного голосования Сергей Тарасик получил 1 тысячу 41 голос (84,77%). Всего на участки пришли 1 тысяча 228 избирателей.

Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля в связи с тем, что пост главы муниципалитета покинул Дмитрий Сопотов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
02 февраля 2020
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
Жители Печорского района выбирают кандидата в главы муниципалитета от «Единой России»
02 февраля 2020
Жители Печорского района выбирают кандидата в главы муниципалитета от «Единой России»
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
30 января 2020
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
30 января 2020
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
30 января 2020
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
29 января 2020
Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе
27 января 2020
Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе 2
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
22 января 2020
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости

Идет загрузка...