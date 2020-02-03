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Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня

Фото: Надежда Назарова

«Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня», - сказал ученик 9-го класса естественно-математического лицея №20 (Псков) Иван Степанов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации по итогам вручения наград в Первой общественной премии «Народное признание».

«Когда узнал, что номинирован, был равнодушен, но потом начал замечать, что за меня люди голосуют. Значит я привлек людей своим поступком», - добавил школьник, отметив, что «Народное признание» нужно для того, чтобы сами жители региона выбирали героев, выдвигали номинантов. Иван получил статуэтку в номинации «Поступок» за спасение ребенка, упавшего в реку Пскову.

О том, как проходила юбилейная премия можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с премии смотрите на сайте ПАИ: церемония награждения часть перваячасть втораягости праздникапобедители и номинантыфуршет.

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