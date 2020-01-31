Выбираем достойных: В Пскове в десятый раз прошло вручение премии «Народное признание»

22:32, 31 января 2020, ПАИ

30 января в Псковском академическом театре драмы состоялась церемония вручения главной для Псковской области общественной награды – «Народное признание – 2019». В этом году премия вручалась в десятый, юбилейный раз, потому к ней было приковано внимание не только псковичей, но и жителей других регионов, поддержавших номинантов голосами. Победителям – организациям и людям, добившимся успехов в той или иной сфере жизни, а главное «признанным в народе» вручали уникальную стеклянную статуэтку премии, которую в Псковской области давно уже называют местным «Оскаром». Она стала желанной и престижной наградой, что не раз подчеркивали со сцены как победители премии, так и известные псковичи, вручающие призы. Сопровождалась церемония награждения традиционной программой, которая по размаху превзошла все ожидания.

Перед началом мероприятия гости общались, фотографировались на фоне баннера «Народного признания» и ждали с улыбкой на лице начало церемонии вручения премии, чтобы не только услышать имена псковичей, заслуживших «Народное признание», но и увидеть яркое, увлекательное шоу с участием творческих коллективов региона.

И вот церемония награждения открыта. Зал заполнен до отказа. По традиции церемонию ведут два ведущих. С этой миссией справился дуэт «ДЯГИЛЕВРОБИН». Правда, в какой-то момент их попытались заменить очаровательные и харизматичные дамы из дуэта «Фиалки в пыли». Но вскоре все вернулось на место и на протяжении всего вечера на сцене шутили о Пскове, его жителях, о премии. Это создает особое настроение, расслабляет гостей и заставляет их с наслаждением окунуться на несколько часов в мир шуток и творчества. В моменты же между творческими номерами, во время вручения премий, псковичи, затаив дыхание, держат «кулачки» и каждый верит в победу своего номинанта.



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



Фото: Дарья Хваткова, Андрей Степанов



































































































Для вручения премии «Народное признание» в номинации «Событие» на сцену вышли первый заместитель губернатора Вера Емельянова и представитель компании Ростелеком Андрей Иваненков. Вице-губернатор поприветствовала всех собравшихся от имени главы региона Михаила Ведерникова и пожелала всем всего самого доброго. «Премия «Народное признание» - удивительный момент, когда мы можем вспомнить всё самое лучшее, что произошло в течение целого года», - отметила вице-губернатор. И в этом были солидарны все гости мероприятия, ведь прошлый год для Псковской области был богат на события, чего только стоят 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени.

Закончив свою речь, Вера Емельянова вскрыла конверт с именем победителя. «Межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках», - озвучила она имя победителя, после чего весь зал зааплодировал.

Организатор фестиваля «Пашуля» не скрывала своей радости и поблагодарила всех голосовавших за народное признание театрального фестиваля. «Он посвящен памяти моего сына, которого не стало семь лет назад, - отметила она. - Чтобы сохранить его память, мы делаем этот фестиваль, на который собираются неравнодушные люди». Организатор отметила, что с каждым годом на мероприятие собирается всё больше людей и попросила помощи от областных властей в организации трансляций.

Вице-губернатор заверила, что окажет содействие в этом вопросе, а представитель Ростелекома пообещал помочь осуществить онлайн-трансляцию фестиваля из Новосокольников.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова































































































































































































Вот так премия «Народное признание» приобрела ещё один статус – площадки диалога между инициативными гражданами, властью и социально ответственными компаниями. Признание народом фестиваля «Пашуля» дало не только массу положительных эмоций его организаторам, но и возможность вынести их мероприятие за пределы стен, в которых он ежегодно проводится, чтобы каждый пскович смог видеть выступления.

Настало время вручения второй номинации – «Наша марка». И это право выпало президенту Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимиру Зубову и коммерческому директору макрорегиона «Северо-Запад» компании Tele2 Максиму Иконникову.

«С десятилетием! - поздравил собравшихся Владимир Зубов. - Премия стала маркой успеха предприятий Псковской области и признания тех компаний, которые этого заслуживают». Он также предложил в дальнейшем в номинации участвовать самой премии «Народное признание», которая давно уже стала народным брендом в Псковской области. Максим Иконников присоединился к поздравлениям и подчеркнул, что все номинанты достойны победы, и внесли огромный вклад в развитие региона.

Победу в номинации, в которой соревнуются известные псковские производители, уверенно одержал Великолукский агропромышленный холдинг. Представитель победившей организации отметил важность того, что предприятие признал народ. «Очень приятно, что в этот юбилейный год мы стали победителями такого важного конкурса, - подчеркнул он. - Наша продукция самая лучшая, самая высококачественная. Везде нас признают. Признают за то, что мы действительно производим народную продукцию».

«Открытием» по итогам 2019 года стал скейт-парк «Волна». Поздравить победителя вышли руководитель АНО «Медиа60» Ирина Назарова и управляющий банка «Открытие» в Псковском регионе Вячеслав Балыбердин.

«Народному признанию» исполнилось 10 лет. Каждый год эта премия открывает для нас новые имена, истории, судьбы, мы даже узнаем о новом бизнесе. Это каждый раз очень волнительно», - отметила Ирина Назарова.

«Без открытия невозможно начать никакое дело. И, конечно, банк с одноименным названием «Открытие» не мог не выступить партнером этой номинации. Поздравляю победителя, желаю вам новых побед и открытий, ведь в жизни всегда есть место открытию», - подчеркнул Вячеслав Балыбердин и заметил, что каждый номинант получит от банка отдельный презент, потому что «все участники премии достойны награды».

Руководитель «Волны» не скрывал эмоций. «Для меня победа в номинации стала «супернеожиданной». Спасибо всем, кто в нас верил. Мы просто делаем то, что любим и двигаемся в сторону своей мечты, в сторону своих целей», - сказал он.

В мире не прошло время подвигов, и в Псковской области всегда есть герои нашего времени. У премии «Народного признания» есть номинации «Защита» и «Поступок». Награды в ней получают спасшие людей, а проще говоря, совершившие подвиг. Выбирать в таких номинациях победителей всегда сложно, но, тем не менее, вердикт народного интернет-голосования и членов жюри премии был вынесен.

В номинации «Защита» премии «Народное признание» были удостоены полицейские из Великих Лук Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов за спасение из огня трёх человек. Статуэтку народной премии и дипломы великолучанам вручила председатель комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева. «Очень приятно и отрадно вручать премию в такой номинации - от «защиты» - «защите», - отметила Ольга Евстигнеева. - Замечательно, что у нас есть такие люди - доблести и чести, которым можно вручить такую премию. Вы признаны лучшими из лучших!».

А вот в номинации «Поступок», в которой награду получают простые жители, совершившие подвиг, в ходе народного голосования два номинанта набрали практически равное количество голосов, да и члены жюри также не смогли выбрать одного из героев. В итоге в этой номинации было решено присудить два первых места.

Статуэтки премии школьнику из Пскова Ивану Степанову и семикласснику из Себежа Арсению Валентионку за спасение утопающих вручили руководитель Следственного управления Следственного комитета по Псковской области Пётр Крупеня и глава Порховского района Виктор Степанов.

«Эти ребята, Иван и Арсений, уже сегодня стали героями. За это спасибо их мамам и папам, учителям, классным руководителями и директорам школ. Ваши дети совершили самый настоящий подвиг! Предлагаю маленьким героям прийти к нам на работу, а я в свою очередь обещаю дать им направление для поступления в профильные вузы», - сказал Пётр Крупеня, вручая награды. Он также поблагодарил организаторов премии за то, что они в течение десяти лет помогают жителям Псковской области узнавать о таких историях.

В свою очередь Виктор Степанов вручил отдельный приз третьему финалисту номинации «Поступок» - жителю Порхова Андрею Куклину, который спас тонувшую девочку. «Хочу сказать, что он повёл себя как настоящий русский мужик: спас человека. Если каждый будет делать также, то у нашей страны есть будущее», - заявил глава района.

«Лидером» по итогам 2019 года стал директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв. Награду ему вручил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. «Вы сами прекрасно знаете, что лидер - это человек, который идет впереди, ведет за собой и чувствует ответственность за людей, которых ведет, - отметил Игорь Сопов. - Мне очень приятно вручать приз Андрею Цареву. Вы знаете, что больших успехов в медицине добились средневековые арабские медики. Арабская поговорка гласит: «У врача всегда должна быть открыта дверь». Эта поговорка относится и к нашему номинанту».

Андрей Царёв в ответном слове подчеркнул, что Центр лечебной педагогики существует и успешно работает благодаря партнерству администраций города и области, общественных организаций, а также немецких спонсоров. «Если бы ни одного из этих партнеров не было, не было бы и Центра лечебной педагогики. Благодарю всех, кто голосовал за нас», - добавил он.

В номинации «Сервис» народное признание заслужил пансионат «Кривск», расположенный в Печорском районе. Статуэтку премии руководителю пансионата вручили глава Пскова Елена Полонская и директор спортивно-туристического комплекса «Раздолье» Юлия Коростовцева.

«Символично, что именно мне как представителю муниципального образования «город Псков» выпала честь назвать победителя в номинации «Сервис». В 2019 году в Пскове прошли Ганзейские дни, мы получили высокую оценку и от международных партнеров, и от горожан. Праздник состоялся благодаря федеральной поддержке, благодаря губернатору Михаилу Ведерникову и, конечно, благодаря нашему псковскому сервису: гостиницам, кафе, ресторанам», - отметила Елена Полонская.

В ответном слове руководитель «Кривска» подчеркнул, что для него и всего пансионата большая честь получить статуэтку «Народного признания». «Хочу поблагодарить всех, кто высоко оценил наш сервис. Хочу пригласить всех к нам. Приезжайте оздоравливаться, отдыхать и веселиться. Наши двери открыты!» - сказал он.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов









































































Сообщество помощи онкобольным «Помощь рядом. Псков» одержало победу в номинации «Инициатива». Их поздравил директор Детской деревни -SOS в Пскове Игорь Соловьев. «Очень сложная номинация, - подчеркнул он и пожелал победителям неиссякаемой доброты, терпения и мужества, а после вручил победителю заветную статуэтку.

Представители сообщества «Помощь рядом. Псков» поблагодарили всех за поддержку и отметили, что для них эта победа стала неожиданностью. Они выразили благодарность за содействие в их работе службе психологической помощи «Дорога жизни», а также областному онкологическому диспансеру. «Сообщество молодое, и в таких глобальных мероприятиях участвовать не планировало. Спасибо всем, кто за нас голосовал», - отметила представитель сообщества «Помощь рядом. Псков». - Очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Улыбайтесь друг другу чаще, пожалуйста, и будьте добрее».

Учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, композитор Елисей Альт получил награду в номинации «Талант» от руководителя Псковской областной филармонии Елизаветы Барышниковой. «Поздравляю организаторов премии «Народное признание» с днём рождения. Уже десять лет вы выбираете и награждаете самых достойных! Отрадно, что в Псковской области столько талантов. Как раз в них всегда нуждается областная филармония», - сказала Елизавета Барышникова, вручила статуэтку премии победителю, а также пригласила его на концерт, который состоится 21 февраля. «Надеюсь, ты любишь Рахманинова. В этот день его произведения прозвучат именно для тебя», - заметила Елизавета Барышникова.

Юный великолучанин за считанные минуты очаровал зал, поблагодарил всех, кто за него голосовал и уверенно заявил: «Я стану композитором!».

Яркие эмоций зрителям между вручением статуэток премии добавил популярный псковский хип-хоп центр «Хоть Отбавляй!», который в 2016 году получил «Народное признание» в номинации «Талант», а в 2018 году вновь боролся за награду, но уже в номинации «Команда 2018», однако победить не смог. В этом году в данной номинации удача улыбнулась проекту «Лига дворового футбола».

Автора проекта Андрея Бегмурадова поздравила глава Пыталовского района Вера Кондратьева. Она заявила, что сама присоединилась к огромной «Команде 2018» в качестве руководителя муниципального образования в 2018 году. Вера Кондратьева пожелала победителям, чтобы слово «команда» сопровождало их в течение всей жизни, а коллектив был крепким и слаженным.

«Неожиданно и очень приятно получать премию, - отметил Андрей Бегмурадов. - Было нелегко, особенно начинать. Благодаря слаженным действиям команды проекта, поддержке неравнодушных людей, проектного офиса «Команда 2018», администраций муниципалитетов, администрации области и губернатора Михаила Ведерникова, мы на сегодняшний день имеем очень хороший проект, который пропагандирует здоровый образ жизни среди подростков и молодежи, популяризирует футбол и помогает в развитии личности. Дети - наше будущее!».

Создатель первого в Псковской области приюта для аистов «Дом белого аиста» Марина Сиденко стала обладателем статуэтки премии в номинации «Призвание». В этой номинации награда присуждается тем, кто по-настоящему верен своей профессии и снискал известность на избранном поприще.

Приз победительнице вручил член Союза архитекторов Псковской области Владимир Шуляковский. «Все номинанты заслуживают самой высокой оценки. Всё то, чего они добились, невозможно без творческого подхода. Без творчества невозможен прогресс. Если бы не творчество, мы бы до сих пор сидели на пальме с бананами, а не жили бы в прекрасном городе Пскове», - подчеркнул Владимир Шуляковский.

В ответном слове Марина Сиденко поблагодарила всех, кто отдал голоса за «Дом белого аиста». «Это очень добрый проект, ведь белые аисты - символ счастливой и мирной жизни, которая всем нам очень нужна. И аисты приносят детей, а Псковской области дети, ох, как нужны. Проблемы диких животных очень значимы, и важно показать, что их спасают не только в Канаде или Америке, но и у нас в России. Это первый и единственный центр помощи аистам в нашей стране. Существует он благодаря народной поддержке», - сказала победительница.

Последним на сцену поднялся директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Арсеньев, чтобы получить награду в номинации «Рекорд». Его поздравил обладатель «Народного признания - 2018», член жюри премии 2019 года, тренер детской футбольной команды из Гдова «Чайка-Юность» Алексей Боженов. «Второй раз поднимаюсь на сцену, и это тоже рекорд для меня, - отметил он. - Я бы придумал еще одну номинацию - «Доброе сердце», и вручил бы вам - организаторам этого проекта. Большое вам спасибо!».

«Спасибо организаторам за то, что всё это изобрели, - сказал Сергей Арсеньев в ответном слове. - Огромное спасибо нашей районной газете «Пламя» и моим воспитанникам, коллегам. Я горд, что представляю свой Куньинский район на этом мероприятии».

Финальной точкой праздника стало исполнение гимна «Народного признания». Написан он был специально к 10-летию премии, автором выступил Александр Бутенин. А исполнили гимн Елизавета Степанова и коллектив «Drum&Jazz».

После завершения церемонии награждения гости мероприятия отправились на традиционный фуршет, в его организации помог «Ресторанный партнер». Здесь продолжили обмениваться впечатлениями, фотографироваться и выражать слова благодарности в адрес организаторов, партнёров премии, без которых устроить такой масштабный праздник было бы практически невозможно.



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова



Фото: Надежда Назарова, Дарья Хваткова













































В этом году главную общественную награду области поддержали компании Tele2, ГТРК «Псков», Ростелеком, спортивно-туристический комплекс «Раздолье», банк «Открытие», ООО «Племрепродуктор Назия» - «Птицефабрика Псковская», типография «Возрождение», кредитный потребительский кооператив «КРЕДО», производитель детских площадок «Авен-Псков», ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур».



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова



Фото: Надежда Назарова









































Отдельные слова благодарности стоит сказать в адрес тех, кто разнообразил церемонию вручения премии своими выступлениями и подарил присутствующим массу эмоций: дуэту ведущих «ДЯГИЛЕВРОБИН», Лизе Степановой и группе «Drum&Jazz», Dj Infest, коллективу «StarBand» (Евгений Баранчиков), театру танца «Русские узоры» (руководителю Ирине Казимир), творческому дуэту «Фиалки в пыли» (Светлане Васильевой и Татьяне Федоровой), школе танцев «Хоть Отбавляй!» (Кирилл Зеленый) и Псковскому русскому народному хору, инициативной группе студентов ПсковГУ. А за профессиональные услуги, которые помогли гостям и участникам премии «Народное признание» выглядит эффектно, псковичи поблагодарили модельное агентство «Diva Models» (Ольгу Василькову) и визажиста Лидию Девальд. Особые слова признательности режиссеру мероприятия - Евгению Сумину.

***

Премия по итогам 2019 года присуждалась в 12 номинациях, на заветную статуэтку «Народного признания» претендовали 120 кандидатов. Судя по количеству сказанных добрых слов на премии, а после нее и в социальных сетях, можно с уверенностью сказать, что «Народное признание» вновь подтвердило свой статус главной общественной награды Псковской области.