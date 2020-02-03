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Общество

Андрей Сазонов: Премия «Народное признание» важна для людей

Фото: Надежда Назарова

Премия «Народное признание – 2019» заставляет испытывать самые теплые эмоции, убежден полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Великие Луки, младший сержант полиции Андрей Сазонов.

В номинации «Защита» за спасение из огня трех человек были удостоены премии полицейские из Великих Лук Андрей Сазонов, Андрей Шанин и Иван Малышев.

«О номинировании в премии мы узнали от руководства, - рассказал он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. - Премия «Народное признание» важна для людей, чтобы люди знали и понимали, что есть победители в разных номинациях, что вообще существуют такие номинации. Принимали в них участие».

Узнать больше о ходе церемонии юбилейной премии «Народное признание» можно здесь >>>.

Фоторепортажи с мероприятия на сайте ПАИ находите по ссылкам: церемония награждения часть перваячасть втораягости праздникапобедители и номинантыфуршет.

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