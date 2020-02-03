С последним словом обратился к суду бывший псковский вице-губернатор Александр Кузнецов

15:04, 03 февраля 2020, ПАИ

Обвиняемый в получении взятки бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов с последним словом обратился к суду 3 февраля. Слушание дела проходит в Псковском городском суде в открытом режиме, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Кузнецова, «имело место заказное дело».

«Основанием для возбуждение дела стал рапорт, который составлен на основе сфальсифицированных документов. Не подтверждена и достоверность и исполнительно-технической документации на дом, акты о приеме и передаче ключей, протокол явки с повинной Евгения Очнева были написаны после их фактического рассмотрения», - отметил он.

По словам экс-заместителя главы региона, «сторона обвинения не представила доказательств совершенного преступления».

«Я - богатый человек. Мое богатство - мои родственники. И понял я это, к сожалению, только здесь, когда меня выдернули из круглосуточного режима работы», - сказал Александр Кузнецов.

Он озвучил серию моментов, которые, по его словам, вызывают сомнения и могут быть оспорены в суде или уже не получили подтверждения.

10 февраля суд вынесет приговор по делу о взятке.