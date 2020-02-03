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Общество

Артем Баранов о премии «Народное признание – 2019»: Очень рады, что люди своим голосом поддержали нас

Фото: Надежда Назарова

«Люди осознанно поддержали нас своими голосами, и мы очень рады этому», - рассказал участник проекта скейтпарк «SK8 VOLNA», один из его организаторов Артем Баранов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Победа была одержана в номинации «Открытие», ребятам удалось собрать 423 голоса и 8 голосов членов жюри, что составило 723,48 балла.

«Давно назрела проблема нехватки площадок для детей или для экстремалов со стажем, чтобы они могли что-то выполнять, осуществлять свои трюки, свои мечты, цели», - рассказал Артем Баранов, отметив, что все экстремальные виды спорта вынесены на международный уровень, в том числе на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио.

Авторы проекта попытались создать условия для псковичей с целью их тренировок и просто для знакомства с разными видами спорта.

 

Ознакомиться с ходом проведения десятой церемонии «Народное признание – 2019» можно здесь >>>.

Фоторепортажи с премии можно увидеть на сайте ПАИ: церемония награждения часть перваячасть втораягости праздникапобедители и номинантыфуршет.

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