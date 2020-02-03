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Общество

Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области

Четвертый региональный конкурс WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») стартовал в Псковской области 3 февраля. Открыла областной этап первый вице-губернатор региона Вера Емельянова в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Уважаемые друзья, участники чемпионата, не прошло и двух лет, как наш региональный чемпионат превращается в полноценный организм, — обратилась к собравшимся Вера Емельянова. — В нашем регионе рабочие специалисты всегда были в почёте, мы все нуждаемся в услугах профессионалов».

  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова

Вера Емельянова подчеркнула, что для молодых людей создаются новые площадки, чтобы они были готовы обучаться и работать «на благо нашей родины и региона». «Успехов вам, мы ждём среди вас чемпионов мира!» — добавила первый вице-губернатор.

Всего для участия в конкурсе зарегистрированы более 150 человек. Они будут соревноваться на площадках, организованных в образовательных учреждениях Пскова, Великих Лук, Острова и Опочки. Подробнее о компетенциях, в которых будут соревноваться конкурсанты, можно узнать здесь >>>

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