Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области

15:46, 03 февраля 2020, ПАИ

Четвертый региональный конкурс WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») стартовал в Псковской области 3 февраля. Открыла областной этап первый вице-губернатор региона Вера Емельянова в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Уважаемые друзья, участники чемпионата, не прошло и двух лет, как наш региональный чемпионат превращается в полноценный организм, — обратилась к собравшимся Вера Емельянова. — В нашем регионе рабочие специалисты всегда были в почёте, мы все нуждаемся в услугах профессионалов».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



































Вера Емельянова подчеркнула, что для молодых людей создаются новые площадки, чтобы они были готовы обучаться и работать «на благо нашей родины и региона». «Успехов вам, мы ждём среди вас чемпионов мира!» — добавила первый вице-губернатор.

Всего для участия в конкурсе зарегистрированы более 150 человек. Они будут соревноваться на площадках, организованных в образовательных учреждениях Пскова, Великих Лук, Острова и Опочки. Подробнее о компетенциях, в которых будут соревноваться конкурсанты, можно узнать здесь >>>