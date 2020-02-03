Десятая церемония премии «Народное признание – 2019» (ВИДЕО)

18:11, 03 февраля 2020, ПАИ

Увидеть своими глазами одно их самых ярких событий Псковской области в 2020 году предлагает Псковское агентство информации.

Церемония вручения общественной награды «Народное признание – 2019» состоялась 30 января в Псковском академическом театре драмы. Победители и номинанты премии поделились своими эмоциями от премии и отметили важность данного мероприятия для всего региона в целом.

По итогам 2019 года премия присуждалась в 12 номинациях, на заветную статуэтку «Народного признания» претендовали 120 кандидатов.

Премия вручается ежегодно на протяжении 10 лет.

Прочитать подробно о мероприятии, премии, победителях по итогам 2019 года можно здесь >>>.