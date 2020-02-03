Российский писатель о псковском художнике: Сальвадор Дали более раскрученный, а Илья Сёмин — очень талантливый

17:55, 03 февраля 2020, ПАИ

Сальвадор Дали более раскрученный, а Илья Сёмин — очень талантливый. Так отозвался о псковском художнике Илье Сёмине, выставка которого открылась в Санкт-Петербурге, московский писатель и журналист Владимир Потресов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Потресова, сейчас проходят два значимых событиях в выставочной жизни России — это выставка работ Сальвадора Дали в московском Манеже и выставка Ильи Сёмина в Санкт-Петербурге. При этом он отметил, что Илья Сёмин иллюстрировал одну из его книг.

На выставке Ильи Сёмина присутствовали гости из Москвы, Таллина, Пскова и Санкт-Петербурга — поэты, архитекторы, художники, кузнецы, музыканты и друзья.

Выставка Ильи Сёмина «Полуостров Псков» будет работать до 1 марта в музее нонконформистского искусства (арт-центр «Пушкинская-10»). Вход со стороны Лиговского проспекта, 53 (метро «Площадь Восстания»).