0
12:52
Заседание коллегии прокуратуры Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:28
ФОТОФАКТ: Торговую пломбу с «розой Тюдоров» нашли археологи в Пскове
11:39
Квартира «под ключ»: Как сделать ремонт и не сойти с ума
11:04
Марина Сиденко о премии «Народное признание»: Были сильнейшие соперники
10:14
Андрей Царев о премии «Народное признание – 2019»: Чтобы победить, я просто работал
09:36
Экзамены на вождение танков сдали военнослужащие на полигоне в Псковской области
09:21
Михаил Захаров: «Народное признание» позволяет оценить трудящихся на благо общества людей
Еще новости
Общество

ФОТОФАКТ: Торговую пломбу с «розой Тюдоров» нашли археологи в Пскове

Торговую пломбу с «розой Тюдоров» нашли археологи в Пскове. Об этом сотрудники археологического центра Псковской области сообщили в своем инстаграме @arheologpskov.

«Псков был богатым средневековым городом, связанным с Европой множеством торговых интересов. Материальные подтверждения активных торговых операций псковских купцов мы постоянно находим во время наших археологических работ. На фото - свинцовая торговая пломба XVI-XVII веков, когда-то прибывшая в Псков вместе с тюком товаров, сделанных в далёкой Англии. На одной стороне мы видим герб, а на другой сохранились фрагменты оттиска так называемой «розы Тюдоров».

Подробнее о найденных во время раскопок в Пскове пломбах можно прочитать здесь и здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Заседание коллегии прокуратуры Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 февраля 2020
Заседание коллегии прокуратуры Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ФОТОФАКТ: Торговую пломбу с «розой Тюдоров» нашли археологи в Пскове
04 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Торговую пломбу с «розой Тюдоров» нашли археологи в Пскове
Марина Сиденко о премии «Народное признание»: Были сильнейшие соперники
04 февраля 2020
Марина Сиденко о премии «Народное признание»: Были сильнейшие соперники
Андрей Царев о премии «Народное признание – 2019»: Чтобы победить, я просто работал
04 февраля 2020
Андрей Царев о премии «Народное признание – 2019»: Чтобы победить, я просто работал
Экзамены на вождение танков сдали военнослужащие на полигоне в Псковской области
04 февраля 2020
Экзамены на вождение танков сдали военнослужащие на полигоне в Псковской области
Михаил Захаров: «Народное признание» позволяет оценить трудящихся на благо общества людей
04 февраля 2020
Михаил Захаров: «Народное признание» позволяет оценить трудящихся на благо общества людей
Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
03 февраля 2020
Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня
03 февраля 2020
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня

Идет загрузка...