ФОТОФАКТ: Торговую пломбу с «розой Тюдоров» нашли археологи в Пскове

12:28, 04 февраля 2020, ПАИ

Торговую пломбу с «розой Тюдоров» нашли археологи в Пскове. Об этом сотрудники археологического центра Псковской области сообщили в своем инстаграме @arheologpskov.

«Псков был богатым средневековым городом, связанным с Европой множеством торговых интересов. Материальные подтверждения активных торговых операций псковских купцов мы постоянно находим во время наших археологических работ. На фото - свинцовая торговая пломба XVI-XVII веков, когда-то прибывшая в Псков вместе с тюком товаров, сделанных в далёкой Англии. На одной стороне мы видим герб, а на другой сохранились фрагменты оттиска так называемой «розы Тюдоров».

Подробнее о найденных во время раскопок в Пскове пломбах можно прочитать здесь и здесь.