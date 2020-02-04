Телесюжет о передаче икон с горы Афон и из Псково-Печерского монастыря в антарктический храм вышел на канале «МИР»

12:34, 04 февраля 2020, ПАИ

На телеканале «МИР» в честь 200-летия открытия русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым Антарктиды вышел сюжет об экспедиции на полярную станцию «Беллинсгаузен», в рамках которой полярникам передали иконы с горы Афон и из Псково-Печерского монастыря.

Икону святого Пантелеймона с горы Афон и рукописную икону преподобных Вассы и Ионы из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря настоятелю самого южного в мире православного храма Святой Троицы отцу Палладию по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и при поддержке Псковского отделения Русского географического общества передал полярный капитан компании RUSARC Даниил Гаврилов.

На российской антарктической станции «Беллинсгаузен» работают более 30 полярников. Они живут и трудятся на станции целый год, после чего их сменяет другая группа исследователей.