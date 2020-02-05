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Общество

Как преобразится парк у Мирожского монастыря в Пскове после благоустройства: Изучаем экскизы с экспертом

На фото: Кристина Кобызь

В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов в Пскове будет благоустроен парк, расположенный между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

По её словам, на благоустройство парка выделены 250 тысяч евро, причём 10% из них составляет софинансирование Пскова. На эти средства будет продолжена реконструкция парка, и впоследствии он расширится и преобразится, заметила Кристина Кобызь.

В частности, подрядчику предстоит смонтировать открытую и закрытую дренажные системы, что позволит осушать территорию между монастырем, Красноармейской набережной и пляжем. Также будет расширено русло реки Мирожки и сформирован остров, который находился там исторически.

На нём подрядчик разместит открытый экологический класс для школьников Пскова. Там дети смогут проводить опыты с водой, измерять силу ветра, изучать вопросы экологии. 

Чтобы выполнить эти задачи между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной спилили деревья. Этому факту не были рады псковичи. Однако, Кристина Кобызь заверила, что по завершению всех работ по благоустройству парка, городские власти высадят около 200 кустарников и деревьев взамен вырубленным, а также проведут мероприятия по озеленению парка.

Кроме того, в рамках благоустройства на Красноармейской набережной будут обустроены две оборудованные площадки для туристов, отсюда они смогут фотографировать Мирожский монастырь.

Благодаря реализации проекта в парке будут установлены очистные сооружения на сети ливневой канализации, опоры освещения и проложены дорожки. А на Красноармейской набережной установят малые архитектурные формы, скамейки, урны, смонтируют видеонаблюдение, а также планируется организация на территории сети wi-fi.

Кристина Кобызь подчеркнула, что все работы по благоустройству парка планируется завершить в октябре 2020 года, а во всей красе перед псковичами парк предстанет весной 2021 года, после того, как приживутся все новые посаженные деревья и кустарники.

По её словам, после реконструкции парка картина этого места поменяется кардинально. Вместо поросших ракитой заболоченных участков с камышом и гнилыми тополями появится красивый парк с газоном, скамейками, урнами и другими малыми архитектурными формами, которые сделают территорию более привлекательной для отдыха псковичей и гостей города.

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