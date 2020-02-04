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Общество

Усадьбу Беклешова отреставрируют в Пскове до конца декабря 2020 года

На фото: Кристина Кобызь.

В Пскове в рамках реализации проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов до конца декабря 2020 года будет отреставрирована усадьба Беклешова, первое здание Псковской губернской гимназии, расположенное на улице Георгиевской, 4. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

В рамках реализации проекта подрядчик должен будет отремонтировать перекрытия, полы, потолки, облицовку стен, заменить окна и двери, выполнить гидроизоляцию фундамента, привести в порядок фасад, крышу и внутренние сети водоснабжения, электроснабжения и канализацию, смонтировать вентиляцию и отопление, провести сети связи, а также благоустроить территорию.

По словам Кристины Кобызь, подрядчик уже завершил подготовительные работы, снял облицовку и обшивку со стен в здании, восстановил перекрытия. Сейчас работники ведут внутренние работы и перекрывают крышу.

Кристина Кобызь подчеркнула, что после ремонта в усадьбе Беклешова разместят городской информационно-туристический центр и центр креативных индустрий. Также в здании организуют кафе для туристов.

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