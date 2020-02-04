Дополнительные 450 млн рублей выделят на ремонт улицы Кузбасской дивизии в Пскове

17:34, 04 февраля 2020, ПАИ

Порядка 450 млн рублей дополнительно выделят на ремонт улицы Кузбасской дивизии в Пскове. Об этом заявил глава администрации города Александр Братчиков на пресс-конференции 4 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сити-менеджер отметил, что этот вопрос он обсуждал с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. По его словам, глава региона сообщил, что такая сумма может быть выделена дополнительно городу на ремонт улицы. Александр Братчиков отметил, что городские власти планируют благоустроить и расширить улицу Кузбасской дивизии до четырёх полос.

Ранее сообщалось, что в Пскове планируют продлить улицу Кузбасской дивизии от улицы Юбилейной до Народной. Уже определен подрядчик, который занимается разработкой проектно-сметной документации по этому вопросу. Сдать её он должен до 1 декабря 2020 года. Согласно плану, строительная длина основной дороги составит один километр. Планируется построить четырёхполосную дорогу с разделительной полосой, кольцом и шестью примыканиями.