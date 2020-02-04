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Общество

Около 2,5 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю

Фото Андрея Степанова

2 тысячи 429 человек заболели ОРВИ в Пскове с 27 января по 2 февраля, что выше недельного эпидемического порога на 14,8%, сообщили Псковскому агентству информации в областном Роспотребнадзоре. Всего неделю госпитализировали 100 человек с признаками ОРВИ.

На территории Псковской области заболели ОРВИ 4 тысячи 404 человек, что ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 49,9 %.

За неделю специалисты обследовали 18 больных с признаками ОРВИ. Так, у четырех обследуемых выявили вирус парагриппа, у трех - аденовирусную инфекцию, у одного - РС вирусную инфекцию.

Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппа и ОРВИ превышен в 23 регионах России.

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