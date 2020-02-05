Более 250 тысяч рублей украли мошенники с карт псковичей

12:08, 05 февраля 2020, ПАИ

В Пскове и Псковском районе двое местных жителей лишились более 250 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 3 февраля 42-летнему псковичу позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств он завладел с его карты деньгами в размере около 138 тысяч рублей. В тот же день жертвой аналогичной преступной схемы стала 27-летняя жительница Псковского района. Её обманули на 118 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам стражи порядка проводят проверки. Всего, как отметили в полиции, за 3 и 4 февраля в Псковской области зафиксированы шесть фактов краж денег с карт местных жителей.

Представитель Центробанка РФ в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live назвал основные приемы мошенников. В первую очередь, они пытаются вызвать страх у держателей карт, сообщая о попытке списать деньги неизвестными лицами, о необходимости защитить сбережения. При этом запрашивают данные о самом пользователе, карте или банковском счете. Псковичам рекомендуют при подобных звонках вешать трубку и созваниваться со своим банком, чтобы сообщить о попытке мошенничества.