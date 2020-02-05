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Общество

Роспотребнадзор: Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено

В России не изменилось количество заболевших китайским коронавирусом, по-прежнему выявлены только два случая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным мониторинга, в стране в настоящий момент выявлены только два случая заболевания китайским коронавирусом. В Роспотребнадзоре уточнили, что у данных людей заболевания протекают в легкой клинической форме.

По состоянию на утро 5 февраля в мире зарегистрированы 24 тысячи 553 случая заражения коронавирусом, из них в Китае – 24 тысячи 363 случая. Всего от нового типа пневмонии погибли 491 человек. Случаи заболевания китайским коронавирусом обнаружены также в десятках других стран. В России им заразились два человека – в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая.

В Псковской области  утверждён план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию региона. Соответствующий документ 5 февраля подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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