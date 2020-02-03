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Спорт

Информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022 не подтвердила ФИФА

ФИФА не подтвердила сведения о возможном недопуске сборной России в Чемпионате мира – 2022, сообщает РИА Новости.

Международная федерация футбола не располагает новой информацией об участии сборной РФ в Чемпионате мира – 2022 в Катаре, уточнил источник.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство сообщило России о невозможности участия в Чемпионате мира по футболу 2022 года. В декабре 2019 года глава агентства Джонатан Тейлор заявил, что решение исполкома WADA не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022. В случае, если сборная выйдет в финальную часть, то игроки вынуждены будут выступать в турнире под нейтральным флагом.

«У нас нет никакого обновления информация после нашего заявления в декабре», - добавили в пресс-службе ФИФА.

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