«Чаще говорить родителям, что любите их»: переплывший Псковское озеро Артур Мордовцев дал совет псковичам

Подробностями о своём 20-километровом заплыве через Псковское озеро поделился пловец Артур Мордовец, пишет «Псковская правда».

Фото предоставили в «Псковской правде»

Как рассказал Мордовцев, этот заплыв он посвятил своей матери, тренеру сборной Псковской области по зимнему плаванию Ирине Мордовцевой, скончавшейся этой весной. «Нужно чаще говорить своим родителям и родным, что любите их», – подчеркнул спортсмен.

Идея возникла после того, как он увидел озеро на карте. «Я открыл карту и увидел Псковское озеро, которое визуально со спутника похоже на сердце», – пояснил пловец. Для преодоления дистанции был выбран маршрут от деревни Будовиж в Печорском районе до деревни Мешоколь. «Маршрут по длине ровный, плывёшь и никому не мешаешь», – объяснил свой выбор Мордовцев.

Во время заплыва спортсмена сопровождала команда поддержки. «Большая поддержка была от Андрея, который был в лодке. Теперь это наш друг – замечательный человек, очень добрый и понимающий», – отметил пловец.

«Когда ты стоишь на берегу старта и смотришь вдаль, в бесконечность, испытываешь волнение и в то же время чувство невероятного восторга», – поделился впечатлениями Мордовцев. Он признался, что заплыв дался непросто: «Были сильные волны справа налево. Хоть это и приносило сложности, но это придавало динамичности».

«Этот заплыв я посвятил маме, и хотелось бы, чтобы он стал положительным примером для всех», – заключил спортсмен. Ранее Мордовцев уже посвящал памятные заплывы ушедшим наставникам – в 2022 году он преодолел 10 километров по рекам Псковской области в память о своем тренере.

