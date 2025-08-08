«Чаще говорить родителям, что любите их»: переплывший Псковское озеро Артур Мордовцев дал совет псковичам

17:21, 08 августа 2025, ПАИ

Подробностями о своём 20-километровом заплыве через Псковское озеро поделился пловец Артур Мордовец, пишет «Псковская правда».

Как рассказал Мордовцев, этот заплыв он посвятил своей матери, тренеру сборной Псковской области по зимнему плаванию Ирине Мордовцевой, скончавшейся этой весной. «Нужно чаще говорить своим родителям и родным, что любите их», – подчеркнул спортсмен.

Идея возникла после того, как он увидел озеро на карте. «Я открыл карту и увидел Псковское озеро, которое визуально со спутника похоже на сердце», – пояснил пловец. Для преодоления дистанции был выбран маршрут от деревни Будовиж в Печорском районе до деревни Мешоколь. «Маршрут по длине ровный, плывёшь и никому не мешаешь», – объяснил свой выбор Мордовцев.

Во время заплыва спортсмена сопровождала команда поддержки. «Большая поддержка была от Андрея, который был в лодке. Теперь это наш друг – замечательный человек, очень добрый и понимающий», – отметил пловец.

«Когда ты стоишь на берегу старта и смотришь вдаль, в бесконечность, испытываешь волнение и в то же время чувство невероятного восторга», – поделился впечатлениями Мордовцев. Он признался, что заплыв дался непросто: «Были сильные волны справа налево. Хоть это и приносило сложности, но это придавало динамичности».

«Этот заплыв я посвятил маме, и хотелось бы, чтобы он стал положительным примером для всех», – заключил спортсмен. Ранее Мордовцев уже посвящал памятные заплывы ушедшим наставникам – в 2022 году он преодолел 10 километров по рекам Псковской области в память о своем тренере.

