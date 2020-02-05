40 тысяч зрителей посмотрели спектакли Псковского драмтеатра в 2019 году

15:29, 05 февраля 2020, ПАИ

В прошлом году спектакли Псковского драмтеатра посмотрели 40 тысяч человек. Из них 30 тысяч зрителей – спектакли в Пскове, а 10 тысяч – спектакли, с которыми артисты псковского театра выступали во время гастролей. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев 5 февраля в прямом эфире ПАИ-live.

По его словам, в 2019 году у Псковского драмтеатра было не так много постановок. «Мы сделали 7 премьер, как и должны были, но с трудом из-за низкого постановочного бюджета, который ниже чем у Великих Лук. Но при всем этом мы умудрились сделать год урожайным, было много гастролей, за год артисты сделали 32 перелета, а театр посетил 16 точек, включая Москву и Санкт-Петербург», - отметил худрук Псковского драмтеатра.

Дмитрий Месхиев также рассказал, что артисты театра за год сыграли порядка 25 спектаклей на гастрольных сценах. По его словам, на гастролях спектакли псковичей посмотрели 10 тысяч зрителей, а в Пскове на постановки за год пришли 30 тысяч зрителей.

«В театр начали ходить, в него начали верить не только псковичи», - заметил он. При этом Дмитрий Месхиев подчеркнул, что на псковские постановки на гастролях были полные залы, например, в Санкт-Петербурге и Москве. «Мы номинированы в пяти номинациях «Золотой маски» со спектаклем «Ревизор», - отметил он и напомнил, что церемония награждения победителей этого конкурса состоится 15 апреля. - Получим хорошо, не получим тоже хорошо».