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Общество

460-й километр трассы Москва — Балтия перекрыт подъемным краном и фурой

Фото ПАИ

Две полосы движения на 460-м километре автодороги Москва-Балтия в Великолукском районе в настоящее время перекрыты  - здесь идет подъем перевернувшейся большегрузной автомашины Scania. Для этого на проезжей части работает транспортный кран, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Процесс поднятия фуры, которая около суток перекрывала одну из полос движения, проходит под контролем сотрудников ГИБДД. Транспортные средства инспекторы направляют по объездному пути.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого фура перевернулась на проезжей части, произошло вечером 4 февраля. Водитель получил травмы.

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