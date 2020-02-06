Точки продажи табака проверили в Пскове на наличие снюсов (ВИДЕО)

16:30, 06 февраля 2020, ПАИ

6 февраля в одном из торговых комплексов Пскова прошел рейд по выявлению сносюв и опасных никотиносодержащих смесей в точках продажи табака. Провел его депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор «Народного контроля» (проект партии «Единая Россия») Анатолий Тиханов, передает корреспондент Псковского агентства информации, участвовавший в рейде.

В январе депутаты Псковско областного Собрания приняли закон, запрещающий продажу никотиносодержащих смесей на территории региона. Нарушившим запрет грозит административная ответственность в виде штрафа - для граждан в размере 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

«Закон, принятый 30 января, вступает в силу в феврале. Мы решили прийти сегодня в торговый центр, дабы воочию увидеть, остались ли на прилавках баночки со снюсом», - пояснил депутат.

Начался рейд с осмотра прилавков – там данной продукции обнаружено не было. Анатолий Тиханов поинтересовался, знают ли владельцы торговой точки и продавцы о принятом законе и не продают ли опасные вещества «из-под прилавка», нарушая запрет.

«Про закон знаем, с тех пор, естественно, прекратили продажу. До этого продавали только по предъявлению паспорта, несовершеннолетним не отпускали», - рассказала продавец. Она добавила, что последнюю партию продали еще перед Новым годом, а в 2020 году попросту не стали закупать новую партию у поставщиков, поскольку знали о готовящемся запрете.

Внимание депутата привлекла наклейка рядом с кассой, на которой было написано, что никотиносодержащий препарат не продается лицам младше 18.

«А зачем вам она нужна, если запрет вводится?», - задал закономерный вопрос Анатолий Тиханов. Продавец не нашлась, что ответить, и стала молча отдирать наклейку.

Также Анатолий Тиханов проверил наличие сертификатов соответствия на электронные сигареты и дату их выдачи. Нареканий они не вызвали.

«Обязательно устроим еще одну проверку уже после вступления закона в силу», - пообещал депутат по итогам рейда.