Эксперт: Заболевание бешенством — не игрушка, животное должно быть с прививкой

14:31, 06 февраля 2020, ПАИ

«Заболевание бешенством — не игрушка, животное должно быть с прививкой», — сообщил заместитель начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрий Ширяев в эфире ПАИ-live 6 февраля.

По его словам, прививка является необходимой мерой, которую нужно проводить раз в год обязательно. Дмитрий Ширяев обратил внимание на то, что бешенство опасно как для человека, так и для животного. «Инфицированное животное будет изменять свое поведение, проявляются признаки агрессии, может покусать и поцарапать — риск [заражения] велик. Нужно относиться к этому ответственно», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что если животное изменило поведение, пытается забиться в угол, а также были стычки на улице с дикими животными, наблюдается слюноотделение и нетипичные вкусовые пристрастия, необходимо срочно показать питомца ветеринару. «Не надо пытаться спустить это на тормозах», — отметил Дмитрий Ширяев и пояснил, что при несвоевременном обращении к ветеринару наступит летальный исход.

Он пояснил, что место укуса влияет на скорость распространения вируса. «У холки и шеи распространиться быстрее, в задней части тела — медленнее», — сказал Дмитрий Ширяев.

Спикер напомнил, что из-за факта бешенства в зооприюте в Порхове введен карантин, также была выявлена оспа овец и коз, лейкоз крупного рогатого скота.