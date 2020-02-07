«Освятить» медицинские маски от коронавируса предлагают мошенники
«Освятить» медицинские маски и амулеты для лучшей защиты от коронавируса предлагают в интернете мошенники, пишет газета «Известия».
Отмечается, что был зафиксирован случай продажи амулетов и «чудодейственных масок» от шаманов из Карелии. Кроме этого, за отдельную плату предлагалось усилить их действие путем освящения в церкви.
В частности, Смоленская епархия считает подобные предложения кощунственными и противоречащими «учению Церкви о святости и освящении».
В епархии призвали граждан быть осторожными и не доверять подобным действиям злоумышленников. В связи с распространением коронавируса в Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски.