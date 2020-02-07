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Общество

70 млрд рублей направят на увеличение бюджетных мест в вузах России

70 млрд рублей направят на увеличение числа бюджетных мест в высших учебных заведениях России из федерального центра. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram по итогам расширенного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию 6 февраля.

Кроме этого, 22 млрд рублей выделят на обновление материально-технической базы вузов. «Фактически, сегодня на президиуме Госсвета под руководством президента России был дан стан реформе системы высшего образования, её переосмысления в соответствии с требованиями времени», – отметил Михаил Ведерников.

«Что особенно важно – делается это, в первую очередь, с оглядкой на региональные вузы, на выравнивание качества образования между субъектами и столицей, – сказал губернатор. – Мы в Псковской области к этим изменениям полностью готовы. У нас есть хороший опыт в сфере разработки и внедрения технологических инноваций, реализуются крупные проекты по дополнительному научно-техническому образованию для детей, а также ряд программ повышения квалификации для специалистов всех возрастов».

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области стартовал региональный конкурс WorldSkills Russia, в котором принимает рекордное число конкурсантов по 14 компетенциям – 150 человек. «Желаю удачи участникам!» – добавил он.

Кроме этого, Михаил Ведерников призвал руководителей региональных вузов начать аудит собственных потребностей и возможностей. «Эта информация понадобится уже в ближайшее время», – заключил губернатор.

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