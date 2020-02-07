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Общество

Популяция речной рыбы в России пострадает от бесснежной зимы

Популяция речной рыбы в России пострадает из-за аномально теплой и бесснежной зимы. Об этом сообщают «Известия».

Речные рыбы откладывают икру, когд река выходит из берегов. Если зима малоснежная, вода быстро возвращается на прежний уровень, икра остается на траве и погибает. Способ размножения характерен практически всех видов рыб, живущих во внутренних водоемах, — исключение составляют осетровые и лососевые. На маленьких ческах это будет не так заметно, а вот на крупных, таких как Волга, ожидается заметное снижение популяции. 

Потери обещают стать особенно  заметными через 2–3 года. У той рыбы, которая не сможет нереститься, будет «демографическая яма», и популяция может упасть на 20–30 процентов

Другая проблема - отсутствие стоячего льда. Обычно единственный источник дополнительной влаги зимой — подземные воды. Другие осадки остаются на льду и оказываются в реке только во время весеннего половодья. Сейчас положение дел обратное.

Также бытуют опасения, что из-за теплой зимы могут исчезнуть и комары. Во время теплой зимы они просыпаются, не могут найти пропитания и погибают. А ведь они составляют львинуб долю рациона рыб.

Росрыболовство работает на разработкой мер, которые выровнят ситуацию — для обеспечения воспроизводства рыбы  проводятся мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации, выставлению нерестилищ в водоемах и искусственному воспроизводству части видов рыб.

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