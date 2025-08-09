Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
«Внимание, аисты!»: необычный знак установили в Опочецком районе

Знак «Внимание, аисты!» установили перед деревней Аристово в Опочецком районе по просьбам местных жителей. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Фото: газета «Красный маяк»

«Это не просто предупреждение, а, скорее, признание особого статуса этого места как дома пернатых. В этой деревне аистов, как нигде в наших краях, много – гнёзд не счесть!» – отметили в редакции.

Знак «Внимание, аисты!» действует на протяжении трёх километров и напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными на этом участке дороги. Аисты часто перелетают дорогу, ходят по обочинам в поисках пищи, и встреча с автомобилем может быть для них трагичной. Проезжая мимо Аристово, водителям стоит снизить скорость, так как там действует знак, ограничивающий её до 70 километров в час.

В связи с этим автомобилистов просят быть внимательнее на данном участке автодороги и притормаживать, чтобы не допустить печального инцидента.

Ранее сообщалось, что гдовские волонтёры борются за жизнь застрявшего в фонаре аистёнка. Напомним, что всего сотрудники «Дома белого аиста» в Гдовском районе выхаживают 29 аистят и 10 травмированных взрослых птиц.

