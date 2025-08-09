Персеиды запечатлели над Труворовым городищем в Изборске
Персеиды запечатлел над Труворовым городищем в Изборске астроном-любитель Пётр Митрофанов. Фотографиями необычного явления он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам астронома, активность потока растёт, но наблюдениям слабых метеоров существенно мешает лунный свет. «Тем не менее удалось заснять около двух десятков метеоров (один метеор – за храмом) на фоне Млечного Пути», – отметил он.
Пётр Митрофанов напомнил, что высокую метеорную активность можно будет наблюдать в период с 11 по 14 августа.
