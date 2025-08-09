Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Персеиды запечатлели над Труворовым городищем в Изборске

Персеиды запечатлел над Труворовым городищем в Изборске астроном-любитель Пётр Митрофанов. Фотографиями необычного явления он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Персеиды над Изборском. Фото здесь и далее: Пётр Митрофанов

По словам астронома, активность потока растёт, но наблюдениям слабых метеоров существенно мешает лунный свет. «Тем не менее удалось заснять около двух десятков метеоров (один метеор – за храмом) на фоне Млечного Пути», – отметил он.

Пётр Митрофанов напомнил, что высокую метеорную активность можно будет наблюдать в период с 11 по 14 августа.

Ранее сообщалось, что «светящихся креветок» заметили недалеко от Пскова.

