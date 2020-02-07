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Общество

Игрушечную машину получил в подарок от Александра Гуцана ребенок в Пскове

Четырехлетнему Егору Носикову 7 февраля вручил подарок полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, полпред находится с рабочим визитом в Пскове, в программе посещения объектов, возведенных или оснащаемых в рамках национальных проектов, он побывал в детском саду «Ягодка». Узнав, что в этот день у одного из его воспитанников день рождения, Александр Гуцан решил сделать мальчику подарок — игрушечный автомобиль.

«Расти здоровым, умным, радуй маму с папой», - пожелал полпред президента.

Егор при получении подарка засмущался, но машинку охотно принял.

 

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