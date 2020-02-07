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Политика

Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан

7 февраля в Пскове обсуждают реализацию в регионе национальных проектов. Открыл встречу полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что каждый из проектов направлен на улучшение качества жизни граждан. «Руководители регионов отвечают за достижение показателей по выполнению нацпроектов. Именно здесь, на местах, решается выполнение нацпроектов. Псковская область принимает активное участие в данной работе», - сказал он.

Полпред президента в СЗФО отметил, что для реализации поставленных задач выделяются значительные денежные средства. «Нам необходимо обсудить динамику реализации нацпроектов: какие результаты удалось достичь, на что стоит обратить внимание, чтобы не допустить те ошибки, которые были в 2019 году», - подчеркнул Александр Гуцан.

По его словам, объем вложений в мероприятия в рамках нацпроектов достигает 5 млрд рублей. В перечень входит строительство социально значимых объектов, оснащение больниц современным медоборудованием. Но есть и другие направления важной работы — в из числе поддержка семей.

Александр Гуцан отметил, что 7 февраля побывал в детском саду «Ягодка», который возвели в рамках национального проекта.

«Между тем, не все задачи выполняются в срок», - добавил он.

Полпред остановился на кадровом вопросе в медицине и задержке сроков по сдаче ряда объектов в регионе. Он подчеркнул, что нацпроекты — это, прежде всего, новые возможности для субъектов с точки зрения развития экономики, поддержки бизнеса, создания новых объектов. «Самое главное – общение, постоянный контакт с гражданами. Это должно быть основой вашей работы. Мы должны отчитываться не совещаниями, а теми знаковыми мероприятиями, которые проводятся. Самый главный результат, которого нам предстоит добиться, – это реальные перемены в жизни граждан. Это обязывает нас с большим вниманием выполнять свои обязанности», - подчеркнул полпред.

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