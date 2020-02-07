Дмитрий Богатырёв станет кандидатом от КПРФ на выборах главы Печорского района

13:01, 07 февраля 2020, ПАИ

Первый секретарь Печорского райкома КПРФ Дмитрий Богатырёв станет кандидатом от КПРФ на выборах главы Печорского района. Такое решение было принято 7 февраля на пленуме комитета в Печорском районном отделении партии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партийной ячейки, кандидатуру Дмитрия Богатырёва коллеги-однопартийцы поддержали единогласно тайным голосованием.

Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля, ранее пост главы муниципалитета в связи с возбуждением серии дел покинул Дмитрий Сопотов. Одно из обвинений опирается на данные прокуратуре о сдаче жилья, которое на тот момент не отвечало техническим и пожарным требованиям. Второе - на выходку при встрече с сотрудниками ГИБДД.