Дмитрий Богатырёв станет кандидатом от КПРФ на выборах главы Печорского района
Первый секретарь Печорского райкома КПРФ Дмитрий Богатырёв станет кандидатом от КПРФ на выборах главы Печорского района. Такое решение было принято 7 февраля на пленуме комитета в Печорском районном отделении партии.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партийной ячейки, кандидатуру Дмитрия Богатырёва коллеги-однопартийцы поддержали единогласно тайным голосованием.
Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля, ранее пост главы муниципалитета в связи с возбуждением серии дел покинул Дмитрий Сопотов. Одно из обвинений опирается на данные прокуратуре о сдаче жилья, которое на тот момент не отвечало техническим и пожарным требованиям. Второе - на выходку при встрече с сотрудниками ГИБДД.