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Общество

Дали отпор заправке: В Пскове перезонировали участок у Мирожского монастыря

В Пскове перезонировали участок вблизи Мирожского монастыря. Такое решение приняла комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Псков», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Инициатором рассмотрения вопроса об изменении функциональной зоны земельного участка на улице Яна Райниса, 2а стала глава города Пскова Елена Полонская. Она предложила изменить функциональную зону участка с «зоны объектов городского транспорта» на «зону зеленых насаждений общего пользования», так как территория расположена в непосредственной близости от дендропарка и древнего Спасо-Преображенского монастыря. Члены комиссии поддержали это предложение.

Намерение коммерческой организации построить в этом месте автозаправку вызвало негативную реакцию и у большинства псковичей, потому что сам монастырь включен в список ЮНЕСКО, а дендропарк обрел вторую жизнь после реконструкции в рамках приграничного сотрудничества. Администрация Пскова на основании отказа комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия не дала согласие на выдачу документов на строительство АЗС, но инициаторы строительства обратились в Арбитражный суд и выиграли дело. В результате городские власти совместно с региональным Комитетом решили оспаривать данное решение, предложив при этом компании-инвестору на выбор несколько участков под строительство АЗС в качестве компромиссного варианта.

Также в повестке дня заседания временной комиссии значился вопрос, посвященный обеспечению правовых условий использования садовых участков на территории СНТ по улице Линейной. В настоящее время эта территория находится в границах функциональных зон «жилой застройки повышенной этажности (5 - 18 этажей)» и «обслуживающих и деловых объектов». В Комиссию же поступило предложение изменить их на «зону индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-3 этажа)» для ведения садоводства.

В качестве заявителей выступили местные жители, опасавшиеся, что на территории начнется масштабное строительство многоквартирных домов. Но представители администрации города пояснили, что в первую очередь там планируется «пробивка» улиц и дорог, и что в течение ближайших 5 лет необходимо решить вопрос с «пробивкой» улицы Чудской. 

В результате большинство членов временной комиссии проголосовали за то, чтобы отказать во внесении изменений в генеральный план МО «Город Псков» в отношении территорий СНТ, расположенных вдоль улицы Линейной.

Участники заседания рассмотрели просьбу нескольких псковичей установить для территории между улицами Застенной и Александра Невского функциональную зону «индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1 - 3 этажа)» в отношении существующих частных жилых домов. Заявители указали, что в настоящее время принадлежащие им земельные участки находятся в границах функциональной зоны «зеленых насаждений общего пользования», что серьезно затрудняет использование этих участков для личных нужд.

Территория расположена в охранной зоне Псковского кремля, но выступившая на заседании представитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области сообщила, что в отношении существующей жилой застройки возможны предложенные изменения.

В итоге члены комиссии решили отложить рассмотрение этого вопроса до следующего заседания и предписали Управлению по градостроительной деятельности администрации города повторно сделать запрос в комитет о возможности установления новой функциональной зоны для обсуждаемой территории.

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