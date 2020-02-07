В Псковской области ликвидированы все «резиновые» квартиры

14:36, 07 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области выявлены «резиновые» квартиры. Об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин во время пресс-конференции 7 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Еще в 2014 году мы собрали все имеющиеся адреса «резиновых квартир» и сейчас отслеживаем их по количеству поставленных людей на миграционный учет», - рассказал Андрей Калилин.

В 2019 году было выявлено 120 преступлений в сфере миграционного учета и прописки.

«Сейчас резиновых квартир нет, уже ушли от этого», - добавил Андрей Калинин, отметив, что бывают случаи, когда люди незаконно прописывают пару человек. К примеру, жительница Порхова зарегистрировала у себя в квартире гражданина Азербайджана. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Помощь» с пропиской считается уголовным преступлением и наказывается по статье УК РФ 322.2 «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», а также по статье УК РФ 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».