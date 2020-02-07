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Общество

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6% годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

В Центробанке отметили, что такое решение принято на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогноза. Регулятор ожидает, что по итогам года инфляция составит 3,5-4%, в следующие годы – около 4%.

Ранее Центробанк снижал ключевую ставку 13 декабря 2019 года на 0,25 процентного пункта – до 6,25%.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

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