Почти 4,5 тысяч ветеранов получили жильё в Псковской области

16:09, 07 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области с 2010 года в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина 4 тысячи 500 ветеранов получили жильё. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 7 февраля во время торжественной церемонии вручения проживающим в Псковской области ветеранам Великой Отечественной войны юбилейных медалей в честь 75-летия Великой Победы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, теперь в Псковской области в полном объеме завершены работы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов и участников войны. «Почти 4 тысячи 500 ветеранов за все время действия этой программы получили жилье. Также мы договорились о том, чтобы всем ветеранам, которые проживают на территории Псковской области, оказывалась адресная медицинская помощь», - уточнил Михаил Ведерников.

После вручения медалей в честь 75-летия Победы глава региона и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан пообщались с ветеранами в неформальной обстановке. «Я бы хотел получить от вас обратную связь, в частности, по адресному оказанию медицинской помощи, и, конечно, о том, как решаются те, проблемные вопросы, которые есть, и на что еще нужно обратить свое внимание, чтобы у нас не осталось невыполненных обязательств», - обратился Михаил Ведерников к ветеранам.