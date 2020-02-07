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Общество

Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам СУ СК России по Псковской области провести доследственную проверку по факту возможного самоуправства псковского предпринимателя, который установил ограждение на пешеходной дорожке во дворе домов № 58 и № 60 на улице Юбилейной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Поводом для принятия такого решения послужила публикация в средствах массовой информации о том, что в Пскове бизнесмен поставил ограду прямо на пешеходной дорожке, захватив часть газона и перегородив проход людям. По данным СМИ, эта часть улицы была сдана в аренду коммерсанту, который устроил там автостоянку и поставил забор, чтобы проходящие граждане не «мешали бизнесу».

Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял на контроль ход и результаты проверки по поручению Александра Бастрыкина.

После установки ограждения активисты «Убитых дорог» повесили листы с цитатами городских чиновников, отвечающих за благоустройство. 

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