0
18:03
Гончары представляют Псковскую область на выставке-ярмарке ремесленников в Санкт-Петербурге
16:56
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
16:06
Александр Котов: Законопроект «Единой России» поможет решить проблему приобретения лекарств на селе
15:36
Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
15:09
Насосала: Нетрадиционный способ поправить здоровье
13:45
Лучших молодых профессионалов наградили в Пскове (ВИДЕО)
13:37
Дали отпор заправке: В Пскове перезонировали участок у Мирожского монастыря
Еще новости
Общество

Члены Молодёжного парламента Псковской области определяют свою роль в политической структуре региона

Фото пресс-службы ПОС

Члены пятого состава Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании (ПОС) собрались на двухдневный выездной обучающий семинар в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Традиционно в начале работы Молодёжного парламента мы проводим установочную встречу с возможностью неформального общения. Задач у нас несколько: во-первых – познакомиться, -  отметил куратор Молодёжного парламента, вице-спикер Собрания, член фракции «Единая Россия» Виктор Остренко. - Во-вторых, нащупать элементы командной работы, которые помогут в ближайшие два года создавать историю Молодёжного парламента».

Тренинги для членов Молодёжного парламента проводят эксперт Фонда президентских грантов Роман Золин и начальник информационно-аналитического отдела Собрания Татьяна Никитина. Виктор Остренко анонсировал встречу в формате «без галстуков» со спикером Собрания Александром Котовым.

Обучающий семинар начался с краткой самопрезентации – всем членам Молодёжного парламента предалагалось ответить на вопрос: «Зачем я здесь». Молодые люди поделились своей мотивацией участия в общественно-политической жизни и представлениями о деятельности Молодёжного парламента.

«У вас очень много ожиданий, и как куратор Молодёжного парламента могу сказать, что в этом заключается самая сложная часть работы, - сказал Виктор Остренко. – Вам кажется, членство в Молодёжном парламенте автоматически влечёт за собой новый статус, новые яркие и интересные события, но, чтобы эти ожидания оправдались, от каждого из вас потребуется активная вовлечённость в процесс, время, энергия, усилия. Наша задача – чтобы ваши ожидания и возможности совпали».

 Члены Молодёжного парламента попытались также сформулировать миссию Молодёжного парламента и свою роль в его структуре, определить перспективные направления проектной деятельности, а также познакомились с публичной стороной в работе Молодёжного парламента.  

У желающих войти в состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов появилась возможность принять участие в конкурсе на замещение семи вакантных мест – постановление о дополнительном наборе принято на 39-й сессии Собрания.

Персональный состав Молодёжного парламента утверждён в декабре 2019 года.  В него вошли 22 партийных представителя – свои кандидатуры предложили региональные отделения партий, имеющих мандаты в областном Собрании, а также 15 человек, успешно прошедших конкурсный отбор.

Региональным законодательством состав Молодёжного парламента определён в количестве 44 человек. На семь вакантных мест объявлен дополнительный набор. Для участия в конкурсе кандидат в члены Молодежного парламента до 2 марта должен представить в Собрание пакет документов, включающий справку-объективку, подписи граждан в возрасте от 18 до 35 лет, поддерживающих выдвижение кандидатуры, рекомендательное письмо от общественных организаций, политических партий, органов государственной власти или местного самоуправления, а также проект, отражающий актуальные проблемы современной молодежи или эссе на тему развития молодёжного самоуправления в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Гончары представляют Псковскую область на выставке-ярмарке ремесленников в Санкт-Петербурге
07 февраля 2020
Гончары представляют Псковскую область на выставке-ярмарке ремесленников в Санкт-Петербурге
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
07 февраля 2020
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
Александр Котов: Законопроект «Единой России» поможет решить проблему приобретения лекарств на селе
07 февраля 2020
Александр Котов: Законопроект «Единой России» поможет решить проблему приобретения лекарств на селе
Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
07 февраля 2020
Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
Лучших молодых профессионалов наградили в Пскове (ВИДЕО)
07 февраля 2020
Лучших молодых профессионалов наградили в Пскове (ВИДЕО)
Дали отпор заправке: В Пскове перезонировали участок у Мирожского монастыря
07 февраля 2020
Дали отпор заправке: В Пскове перезонировали участок у Мирожского монастыря
Новое управление в Псковской области займётся реализацией нацпроектов
07 февраля 2020
Новое управление в Псковской области займётся реализацией нацпроектов
Представители 36 стран мира учатся в Псковской области
07 февраля 2020
Представители 36 стран мира учатся в Псковской области

Идет загрузка...