Члены Молодёжного парламента Псковской области определяют свою роль в политической структуре региона

17:31, 07 февраля 2020, ПАИ

Члены пятого состава Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании (ПОС) собрались на двухдневный выездной обучающий семинар в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Традиционно в начале работы Молодёжного парламента мы проводим установочную встречу с возможностью неформального общения. Задач у нас несколько: во-первых – познакомиться, - отметил куратор Молодёжного парламента, вице-спикер Собрания, член фракции «Единая Россия» Виктор Остренко. - Во-вторых, нащупать элементы командной работы, которые помогут в ближайшие два года создавать историю Молодёжного парламента».

Тренинги для членов Молодёжного парламента проводят эксперт Фонда президентских грантов Роман Золин и начальник информационно-аналитического отдела Собрания Татьяна Никитина. Виктор Остренко анонсировал встречу в формате «без галстуков» со спикером Собрания Александром Котовым.

Обучающий семинар начался с краткой самопрезентации – всем членам Молодёжного парламента предалагалось ответить на вопрос: «Зачем я здесь». Молодые люди поделились своей мотивацией участия в общественно-политической жизни и представлениями о деятельности Молодёжного парламента.

«У вас очень много ожиданий, и как куратор Молодёжного парламента могу сказать, что в этом заключается самая сложная часть работы, - сказал Виктор Остренко. – Вам кажется, членство в Молодёжном парламенте автоматически влечёт за собой новый статус, новые яркие и интересные события, но, чтобы эти ожидания оправдались, от каждого из вас потребуется активная вовлечённость в процесс, время, энергия, усилия. Наша задача – чтобы ваши ожидания и возможности совпали».

Члены Молодёжного парламента попытались также сформулировать миссию Молодёжного парламента и свою роль в его структуре, определить перспективные направления проектной деятельности, а также познакомились с публичной стороной в работе Молодёжного парламента.

У желающих войти в состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов появилась возможность принять участие в конкурсе на замещение семи вакантных мест – постановление о дополнительном наборе принято на 39-й сессии Собрания.

Персональный состав Молодёжного парламента утверждён в декабре 2019 года. В него вошли 22 партийных представителя – свои кандидатуры предложили региональные отделения партий, имеющих мандаты в областном Собрании, а также 15 человек, успешно прошедших конкурсный отбор.

Региональным законодательством состав Молодёжного парламента определён в количестве 44 человек. На семь вакантных мест объявлен дополнительный набор. Для участия в конкурсе кандидат в члены Молодежного парламента до 2 марта должен представить в Собрание пакет документов, включающий справку-объективку, подписи граждан в возрасте от 18 до 35 лет, поддерживающих выдвижение кандидатуры, рекомендательное письмо от общественных организаций, политических партий, органов государственной власти или местного самоуправления, а также проект, отражающий актуальные проблемы современной молодежи или эссе на тему развития молодёжного самоуправления в Псковской области.