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Общество

Единый молодежный культурно-образовательный центр создадут в Великих Луках

В Великих Луках создадут единый молодежный культурно-образовательный центр. Он разместится в восьмиэтажном здании, которое компания «Транснефть» передала в муниципальную собственность. Об этом было объявлено на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Цент будет нацелен на комплексную поддержку инициативной молодежи, помощь в реализации проектов, развитие творческого потенциала и профессиональных навыков подрастающего поколения. Причем, обслуживать он будет не только жителей Великих Лук, но и всей южной части Псковской области.

В ходе обсуждения Михаил Ведерников и Николай Токарев окончательно договорились о совместном участии в приведении всего здания в порядок. Речь идёт об объекте, в котором будет размещён детский технопарк «Кванториум». Средства на приобретение необходимого для организации детского технопарка оборудования будут выделены региону в рамках нацпроекта «Образование», заметил губернатор.

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что помимо детского технопарка на площадях выделенного здания сможет разместиться целый ряд бюджетных и социально ориентированных учреждений. Ожидается, что «Кванториум» займет первые два этажа, на других будут работать городское управление образования, филиал центра непрерывного повышения квалификации и аттестации педагогических работников Псковской области, центр цифрового образования «IT-куб», ресурсный центр развития добровольчества, проектный офис «Команда-2018», молодежный лофт, комнаты ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

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