Строительство современного выставочного зала ведётся в Изборске

20:06, 07 февраля 2020, ПАИ

В Изборске в структурном подразделении объединенного Псково-Изборского музея-заповедника активно идёт строительство современного выставочного центра. Ход строительных работ на объекте обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент «Транснефти» Николай Токарев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Объект строится на деньги компании «Транснефть». Договоренность об этом была достигнута ещё в ноябре 2018 года между псковским губернатором и компанией. Всего «Транснефть» направит на реализацию проекта более 50 млн рублей.

В настоящее время завершен демонтаж старых зданий, проведена планировка участка и закончены бетонные работы. Представители подрядчика приступили к возведению стен. Тем не менее, наблюдается отставание от графика. В связи с этим Михаил Ведерников поручил своему вице-губернатору Василию Осипову осуществлять персональный контроль за ходом работ, оказывать необходимое содействие в их проведении.

В завершении разговора глава региона поблагодарил руководство компании за конструктивное, планомерное сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе за передачу Великим Лукам восьмиэтажного здания под строительство «Кванториума». Кроме того Михаил Ведерников поблагодарил компанию «Транснефть» за поддержку в организации и проведении выставки промышленников форума приграничного сотрудничества, который прошел в прошлом году в рамках Ганзейских дней Нового времени. «Транснефть» - наш давний и надежный партнер. Рассчитываем на сохранение и развитие нашего двустороннего взаимодействия», - заключил Михаил Ведерников. Со своей стороны Николай Токарев подтвердил готовность продолжать конструктивную совместную работу.