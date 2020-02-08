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Общество

В Псковской области предложили создать совет молодых учёных при губернаторе

В Псковской области предложили создать совет молодых учёных при губернаторе. С соответствующей инициативой выступил председатель совета молодых учёных ПсковГУ, старший преподаватель кафедры энергетики и электротехники Сергей Тращенков на круглом столе «Молодая наука. Развитие университета. Развитие региона» 8 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы бы хотели объединить всю научную молодежь региона и организовать совет молодых ученых под руководством губернатора Псковской области. Нам нужно, чтобы на нас транслировали федеральную повестку. В свою очередь мы готовы реализовать проекты, полезные для региона, - отметил Сергей Тращенков.

Он пояснил, что потенциал научной молодежи Псковской области использован не полностью, и заявил, что за счёт использования их компетенций можно получить положительный эффект для научного и экономического потенциала региона.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина добавила, что при реализации предложенной инициативы опорный вуз Псковской области сможет войти в совет молодых учёных России.

«Идея очень хорошая», - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и попросил инициаторов более детально сформировать предложение и отправить ему на рассмотрение.

8 февраля в Пскове открылся инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета. На его базе студенты и молодые сотрудники вуза смогут воплощать в жизнь свои научные разработки, выполнять договорные и грантовые работы как персонально, так и в составе групп.

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