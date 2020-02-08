ПсковГУ нацелен на возвращение исследовательских заказов от предприятий

18:02, 08 февраля 2020, ПАИ

Псковский государственный университет нацелен на возвращение исследовательских заказов от предприятий. Об этом заявила врио ректора вуза Наталья Ильина на круглом столе «Молодая наука. Развитие университета. Развитие региона» 8 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, в последние пять уменьшалось количество обращений псковских предприятий к ПсковГУ за исследовательскими и другими видами работ. «Фактически сейчас они не обращаются», - заметила Наталья Ильина и подчеркнула, что вуз нацелен изменить ситуацию.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заметил, что в регионе всё ещё остаётся тенденция уезда жителей в другие регионы. «Мы с вами вместе, с участием наших предприятий можем решить эту проблему. Нам нужно сделать так, чтобы вуз в первую очередь готовил те кадры, которые востребованы в экономике региона. Это наша общая задача», - отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что уже ведётся работа с местными предприятиями по решению данного вопроса. «Уже есть примеры, когда люди возвращаются в Псковскую область, даже из Санкт-Петербурга», - заметил губернатор.

В ходе обсуждения прозвучал вопрос о получении заказа для ПсковГУ в части профессиональной переподготовки граждан, молодых мамочек и людей пенсионного возраста. Михаил Ведерников заверил, что вопрос будет рассмотрен.

8 февраля в Пскове открылся инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета. На его базе студенты и молодые сотрудники вуза смогут воплощать в жизнь свои научные разработки, выполнять договорные и грантовые работы как персонально, так и в составе групп.