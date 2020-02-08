ПсковГУ нацелен на возвращение исследовательских заказов от предприятий
Псковский государственный университет нацелен на возвращение исследовательских заказов от предприятий. Об этом заявила врио ректора вуза Наталья Ильина на круглом столе «Молодая наука. Развитие университета. Развитие региона» 8 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По её словам, в последние пять уменьшалось количество обращений псковских предприятий к ПсковГУ за исследовательскими и другими видами работ. «Фактически сейчас они не обращаются», - заметила Наталья Ильина и подчеркнула, что вуз нацелен изменить ситуацию.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заметил, что в регионе всё ещё остаётся тенденция уезда жителей в другие регионы. «Мы с вами вместе, с участием наших предприятий можем решить эту проблему. Нам нужно сделать так, чтобы вуз в первую очередь готовил те кадры, которые востребованы в экономике региона. Это наша общая задача», - отметил губернатор.
Глава региона сообщил, что уже ведётся работа с местными предприятиями по решению данного вопроса. «Уже есть примеры, когда люди возвращаются в Псковскую область, даже из Санкт-Петербурга», - заметил губернатор.
В ходе обсуждения прозвучал вопрос о получении заказа для ПсковГУ в части профессиональной переподготовки граждан, молодых мамочек и людей пенсионного возраста. Михаил Ведерников заверил, что вопрос будет рассмотрен.
8 февраля в Пскове открылся инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета. На его базе студенты и молодые сотрудники вуза смогут воплощать в жизнь свои научные разработки, выполнять договорные и грантовые работы как персонально, так и в составе групп.