До +3 градусов ожидается в Псковской области в начале недели

18:02, 09 февраля 2020, ПАИ

10 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, периодами порывистый до 20 метров в секунду. Температура по области -2…+3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.

11 февраля на фоне низкого атмосферного давления в регионе ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой снег. Ночью и днем термометры покажут +2...+4 градуса, ветер юго-западный, умеренный.

12 февраля также ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Ночью 0...-2 градуса, днем +2...+4 градуса, ветер юго-западный.

13 февраля снова прогнозируется пасмурная погода, небольшой снег и сильный туман, ночью и днем -1...+1 градус, ветер юго-западный. 14 февраля пройдет небольшой снег. Ночью и днем 0...+2 градуса, ветер западный, умеренный.